Глава BMW призывает ЕС пересмотреть целевые показатели выбросов CO2

Во время ежегодной пресс-конференции исполнительный директор BMW Оливер Ципсе ответил на важный вопрос СМИ: «Как BMW готовится к предстоящему снижению уровня выбросов CO2?» В прошлом Ципсе выступал за переоценку норм выбросов углекислого газа в Европейском союзе.

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К 2025 году Европейский союз обязал сократить выбросы в атмосферу на 25 % для новых автомобилей, продаваемых в Европе, по сравнению с нормами 2021 года, и это требование вызвало протест у производителей автомобилей с ДВС. Они утверждают, что будущее их отрасли не должно зависеть от того, решат ли потребители покупать электромобили (EV) или нет.

Несоблюдение строгих правил повлечет за собой высокие штрафы - 95 евро (около 102 доллара) за каждый автомобиль, зарегистрированный в ЕС, и этот штраф будет ежегодно увеличиваться за каждый грамм CO2 на километр, превышающий установленный показатель.

BMW удалось снизить выбросы CO2 в атмосферу на 20% ниже целевого показателя, установленного ЕС на 2023 год. Более того, Ципсе заявил, что у компании есть все возможности для достижения целей 2025 года, отметив, что в прошлом году на долю электромобилей пришлось 15 % продаж BMW, а к 2025 году планируется увеличить этот показатель до 20 %. К 2030 году, по прогнозам BMW, на электромобили будет приходиться 50 % мировых продаж, а в Европе этот показатель может быть еще выше.