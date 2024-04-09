Новый BMW M5 лишится традиционного переключателя передач

Компания BMW готовится представить следующее поколение M5 в конце 2024 года. Сначала состоится премьера седана G90, затем, универсала G99.

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По сравнению с предыдущим поколением произойдут значительные изменения, поскольку новый автомобиль будет полностью электрическим, с большими размерами и весом. В обновленном интерьере с iDrive 8.5 появится еще одно важное изменение - другой переключатель скоростей.

Согласно предварительной информации, новый дуэт M5 лишится традиционного переключателя передач в пользу небольшого селектора, занимающего меньше места. Это интересное решение в техническом оснащении M5, учитывая, что недавно выпущенная модель 2025 M4 имеет прежнюю схему.

То же самое можно сказать о M2 и флагманской модели подразделения M, XM. Серийное производство новых М5 начнется в июле, так что премьера может состояться уже через несколько месяцев. Подтверждено, что универсал встанет на конвейер в 4 квартале 2024 года.