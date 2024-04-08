Новый молодежный кроссовер Cadillac полностью раскрыт до премьеры

Китайские журналисты познакомились с паркетником Optiq ещё до старта продаж. В Сети появились фотографии экстерьера и интерьера, а основные характеристики известны благодаря сертификационным документам. Интрига только в оснащении, цене, комплектациях и... запасе хода. Cadillac Optiq предложат в виде электромобиля, и модель должна быть относительно доступной.

© Motor.ru

Длина/ширина/высота Cadillac Optiq равны соответственно 4822/1912/1643 миллиметрам, колёсная база — 2954 миллиметра. У кроссовера будут варианты с передним (204 силы) или полным (287 сил) приводом, но максимальная скорость в любом случае ограничена 180 км/ч. Вероятно, на первых порах у новинки будет единственная батарея на 80 киловатт-часов.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Optiq можно считать уменьшенной версией модели Cadillac Lyriq: обе базируются на платформе Ultium, у обеих идентичные интерьеры с изогнутым трапецевидным информационно-развлекательным комплексом. Совпадают дизайн руля, передней панели, дверных карт, центрального тоннеля, интерфейс — всё по лекалам!

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

В экстерьере тоже немало общего, и это скорее понравится владельцам «Оптика». В General Motors рассчитывают, что электрокроссовер станет новым драйвером продаж Cadillac в Китае, а ради снижения себестоимости в Поднебесной даже организуют локальную сборку. Впрочем, конкурентов на внутреннем рынке КНР немало, и пока западным автопроизводителям не удаётся откусить большой кусок пирога в сегменте электротранспорта.

Приоритеты Cadillac очевидны: хотя Optiq — «глобальная» модель, премьера состоится на автосалоне в Пекине, а в Китае кроссовер начнут продавать раньше, чем в США! С точки зрения спроса маркетологи действуют верно: в прошлом году в Китае удалось реализовать 183,6 тысячи «Кадиллаков», тогда как в США нашли покупателей всего 147,2 тысячи машин.