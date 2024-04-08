Президент АвтоВАЗа назвал условие, при котором машины начнут дешеветь

Максим Соколов, выступая на заседании Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы РФ, рассказал о ситуации в автомобильной и компонентной промышленности в России, затронул тему важности повышения утильсбора и отметил, почему это важно в долгосрочной перспективе.

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Усиление мер защиты отечественного автопрома направлены на стимулирование иностранных компаний локализовать производство на территории РФ. Это, по словам Соколова, сделает условия для всех игроков равными, обеспечит честную рыночную конкуренцию.