Президент АвтоВАЗа назвал условие, при котором машины начнут дешеветь

Президент АвтоВАЗа Соколов назвал условие, при котором машины начнут дешеветь
Максим Соколов, выступая на заседании Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы РФ, рассказал о ситуации в автомобильной и компонентной промышленности в России, затронул тему важности повышения утильсбора и отметил, почему это важно в долгосрочной перспективе.
Усиление мер защиты отечественного автопрома направлены на стимулирование иностранных компаний локализовать производство на территории РФ. Это, по словам Соколова, сделает условия для всех игроков равными, обеспечит честную рыночную конкуренцию.
"Мы - за то, чтобы в России было больше локализованных автопроизводств, как под национальными, так и под иностранными брендами. И пусть они выводят на рынок широкий выбор моделей и конкурируют между собой за внимание отечественных покупателей. Благодаря усилению защиты рынка, импорт готовых автомобилей должен быть замещен инвестициями в их производство в стране. Вырастет локальное производство в России - станет больше заказов у компонентной отрасли, появятся новые технологии и рабочие места, снизится стоимость компонентов, пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок. Очевидно, что каждый из нас, являясь гражданином России, заинтересован в таком развитии ситуации", - сказал в своём выступлении глава АвтоВАЗа Максим Соколов.