Бизнес-седан Zeekr 007 обновлен спустя три месяца после дебюта

Холдинг Geely по своему отреагировал на рекордные продажи Xiaomi SU7: однокласснику «семёрки» пересмотрели оснащение. Отныне Zeekr предлагает 007 с расширенной гарантией (шесть лет или 150 тысяч километров); в начальную комплектацию за 209 900 юаней (29 тысяч долларов) включены премиум-опции: мультиконтурные передние кресла и новые ассистенты активной безопасности.

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Одним из факторов успеха Xiaomi SU7 стала привлекательная стартовая цена 216 тысяч юаней. И хотя базовый Zeekr 007 стоит на три процента дешевле, в Geely решили предложить ещё больше опций. Теперь доплаты не потребуют передние сиденья с вентиляцией, массажем и 14-диапазонной электрорегулировкой, подогрев заднего дивана, проекционный экран, аудиосистема с 21 динамиком, парковочный ассистент и система контроля полосы.

Ещё три месяца назад вышеперечисленные опции были доступны в составе платных пакетов совокупной ценой 20 тысяч юаней (2,8 тысячи долларов), так что де факто Zeekr снизил цену почти на десять процентов! Техника базового седана не изменилась: у такого варианта задний привод, электродвигатель мощностью 422 лошадиные силы и батарея на 75 киловатт-часов, а запас хода достигает 688 километров по циклу CLTC.

За три года с момента запуска фирма Zeekr ни разу не получала прибыли. В 2023 году в Китае было продано около 119 тысяч электромобилей премиум-бренда Geely, что не соответствует целевым показателям 140 тысяч штук. Убытки Zeekr составили более 20 миллиардов юаней (2,766 млрд долларов), а резервы сократились до 3,3 миллиарда юаней (456 млн долларов). Резервы Xiaomi составляют 120 миллиардов юаней (16,6 млрд долларов): IT-гигант объявил, что готов не получать прибыль от автомобильного подразделения в течение пяти лет.