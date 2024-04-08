Мосгордума просит ускорить введение штрафов для водителей электросамокатов

Мосгордума просит федеральные власти ускорить работу по ужесточению контроля за средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщает "Коммерсантъ". Напомним, правительство поддержало законопроект о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В числе прочего, он предполагает введение штрафов до 30 тыс. рублей за пьяное вождение электросамокатов, а также другие штрафные санкции. Ужесточения для водителей СИМ ранее анонсировали и в правительстве РФ, но Мосгордума настаивает, что работу нужно ускорить. Ранее депутаты хотели, чтобы правила изменились к началу сезона кикшеринга — до 1 апреля. Отмечается, что на днях законопроект повторно внесли в правительство после доработки, но сроки его внесения в Госдуму и тем более рассмотрения по-прежнему неясны. До этого стало известно, что замначальника управления ГИБДД ГУМВД России по Москве Евгений Логиновский заявил о необходимости ограничить скорость передвижения на электросамокатах и других СИМ до 20 км/ч. Сейчас в столице действует ограничение скорости в 25 км/ч, также существуют зоны медленного передвижения, где скорость ограничена до 5-15 км/ч.