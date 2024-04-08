Toyota намекнула на серийное производство суперкроссовера Lexus

Генеральный директор австралийского подразделения японской марки Джон Паппас намекнул на скорое начало производства LBX Morizo RR. В ответ на прямой вопрос топ-менеджер не стал подтверждать серийное воплощение смелого концепт-кара. Однако господин Паппас сам упомянул «заряженный» вариант LBX на презентации обычной версии кроссовера и дал понять, что такой вариант очень интересен.

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Lexus LBX Morizo RR дебютировал в январе, и тогда председатель совета директоров Toyota Акио Тойода не исключил старт продаж в течение года. Однако больше никаких заявлений о будущем концепт-кара не было. Откровенность австралийского топ-менеджера может означать, что суперкроссовер всё-таки выйдет ограниченным тиражом в версиях с правым рулём.

По технике «заряженный» Lexus LBX повторяет обновлённый Toyota GR Yaris: трёхцилиндровый турбомотор 1.6 (304 силы, 400 Нм) сочетается с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Отличия от исходного варианта значительные, ведь обычный паркетник — это переднеприводный гибрид со скромным 1,5-литровым двигателем.

Шансы на серийное воплощение Lexus LBX Morizo RR велики, ведь этот проект — детище самого Акио Тойоды, который выступает в гонках под псевдонимом Моризо и, как говорят, использует «заряженный» паркетник в качестве личного автомобиля. Ранее столь бескомпромиссных кроссоверов в портфолио Lexus не было.