В США взлетел спрос на уходящий Subaru Forester

Японская марка поделилась статистикой поставок за март 2024 года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на автомобили Subaru за океаном увеличился на 7,5 процента, причём драйвером продаж неожиданно стал уходящий Forester! Количество проданных кроссоверов выросло на 105 процентов: именно «старая» модель позволила Subaru закрыть первый квартал «в плюсе».

В североамериканском офисе Subaru связали рост популярности Forester с наличием «внедорожной» комплектации Wilderness, но такая версия продаётся с осени 2021 года, а март 2024-го стал лучшим по продажам с момента появления кроссовера пятого поколения. Скорее всего факторы успеха другие: дилеры распродают «старые» Forester в ожидании поставок новинки, а клиенты не видят причин переплачивать.

В официальном аккаунте Subaru звучали мнения, что «шестой» Forester слишком консервативный, а улучшения оказались точечными. При этом японская марка не забыла повысить цены: переплата составит от 1700 до 2600 долларов, что в базовой версии эквивалентно почти десяти процентам! Новый кроссовер стоит от 29 695 долларов, тогда как модель уходящего поколения можно приобрести за 27 095 долларов.

Кроссовер пятого поколения с пакетом Wilderness пока останется в строю. По итогам марта 2024 года 80 процентов американских продаж Subaru делают три модели: Forester, Crosstrek и Outback. За первый квартал японская марка продала за океаном 153 тысячи автомобилей, так что США остаются крупнейшим рынком для «синих плеяд».