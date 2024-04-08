АвтоВАЗ начал производство Lada Granta с автоматической трансмиссией

Российский автопроизводитель АвтоВАЗ возродил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией. Газета.Ru

"АвтоВАЗ начал производство Lada Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около 5 тыс. штук и будет выпускаться в течение года. О дате старта продаж и цене будет объявлено дополнительно", - отмечается в сообщении. ТАСС

Глава компании Максим Соколов сообщил, что такой шаг говорит о возращении в автомобили тех опций, которые были утрачены из-за санкций Запада. Часть автомобилей Granta на автомате будет направлена социальным службам для людей с ограниченными возможностями, уточнили в компании. На заводе машины оснастят специальными устройствами для удобства управления инвалидами, в том числе при ампутациях. Ura.Ru