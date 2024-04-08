Стали известны характеристики и оснащение кроссовера Forthing T5 для России

Кроссовер Forthing T5 выйдет на рынок России и появится в дилерских центрах Ixen в первой половине этого года. Сейчас же дистрибьютор марки раскрывает оснащение модели для РФ.

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Так, за сохранность водителя и пассажиров Forthing T5 отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности и пакет активных ассистентов, к которым относятся система курсовой устойчивости, распределения тормозных усилий, мониторинга давления в шинах, система помощи при спуске, ассистент старта в гору, контроля тяги и сигнализации об экстренном торможении.

Сиденья в салоне Forthing T5 обшиты качественной экокожей. Есть и атмосферная подсветка. Передним креслам доступны обогрев и полный спектр электрорегулировок. Доступны панорамная крыша и люк с электроприводом, которые визуально расширяют пространство в его салоне. Электроприводом оборудована и дверь багажного отсека.

Forthing T5 поддерживает функцию бесключевого доступа и запуска с кнопки. В арсенале модели круиз-контроль, задние датчики парковки и камера заднего вида. Мультимедийная система Forthing T5 представлена крупным сенсорным экраном с полной русификацией. Ему доступны встроенный видеорегистратор и шесть динамиков.

Точные размера машины составляют 4545 х 1825 х 1750 мм при колесной базе 2720 мм. Forthing T5 длиннее Chery Tiggo 7 Pro Max, Haval Jolion и Geely Atlas Pro.

Среди плюсов модели выделяют надежную и комфортную система подвески. На его передней оси установлена выносливая система MacPherson, обеспечивающая стабильное сцепление с дорогой. На задней оси Forthing T5 расположена независимая многорычажная подвеска, повышающая комфорт во время движения по дорожному покрытию плохого качества.

В движение Forthing T5 приводит 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель 4J15T с турбонаддувом. Это – ДВС, выполненный на основе технологий Mitsubishi. Его крутящий момент достигает 215 Нм, а мощность составляет 144 л.с. Заправлять этот двигатель можно бензином с октановым числом АИ-92. В паре с ДВС сочетается 6-ступенчатый классический автомат.