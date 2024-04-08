The Grand Tour продолжит существование, но без Кларксона, Мэя и Хаммонда

Появились подробности о судьбе одного из лучших автомобильных шоу, созданного для стримингового сервиса Amazon Prime как ответ на британский Top Gear его бывшими ведущими, Джереми Кларксоном, Джеймсом Мэем и Ричардом Хаммондом. Последний эпизод шоу в его нынешнем формате разделили на две части, первая из которых вышла на экраны в феврале этого года, а дата выхода второй пока не объявлена. После этого Кларксон, Мэй и Хаммонд покинут программу, но она, по всей видимости, продолжит существование.

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Британская продюсерская студия Studio Lambert получила контракт на создание нового The Grand Tour, но уже без всеми любимой троицы. И хотя проект еще не запущен в разработку, он, очевидно, будет выходить в обновленном формате и с другими пока неназванными ведущими. Сколько их будет, тоже неизвестно.

Однако прежде, чем шоу временно поставят на паузу перед перезапуском в новом формате, нас ждет еще один выпуск классического The Grand Tour с Кларксоном, Мэем и Хаммондом, который был снят в Зимбабве. The Sun со ссылкой на собственные источники сообщает, что трио ведущих «уйдет на высокой ноте». После этого все трое будут развивать другие свои проекты, не связанные с автомобилями.

Что же касается Top Gear, из которого вся троица ушла в 2015 году после скандала с Джереми Кларксоном, то это шоу закрыто на неопределенный срок. BBC сняла передачу с эфира из-за несчастного случая, который произошел во время съемок с одним из ведущих, Эндрю Флинтоффом. В декабре 2022 года он попал в аварию на аэродроме Дансфолд, где располагается тестовая трасса Top Gear. Флинтофф остался жив, но получил серьезные травмы.

Стоит отметить, что после ухода из Top Gear Кларксона, Мэя и Хаммонда программа так и не смогла вернуть себе былую популярность и интерес к ней стремительно падал. Не исключено, что то же самое может произойти и с The Grand Tour.