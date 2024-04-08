СМИ узнали о планах Kia по расширению модельного ряда

Корейский автопроизводитель Kia готовится к выпуску пятнадцати новых моделей электромобилей к 2027 году. Об этом пишет Carscoops.

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Также издание сообщает о планах компании увеличить число гибридных моделей с шести до девяти к указанному сроку.

Отмечается, что бренд расширит свой ассортимент моделями EV2, EV4 и EV5. Также он намерен представить коммерческие модели. Продажи в странах, как ожидается, начнутся летом текущего года, говорится в публикации.

Kia EV6 обновят после выхода рестайлинговой модели Hyundai Ioniq 5.

Kia, вероятно, будет оснащена тяговой батареей емкостью 82 кВтч. Дебют обновленного EV6 запланирован на конец 2024 года. Автомобили EV5 и EV9 будут выпущены в спортивном исполнении GT.

Ранее сообщалось, что в России стартовали продажи автомобилей под новой маркой Solaris. Бренд создала российская компания AGR Automotive. Именно она теперь владеет заводом Hyundai Motor в Санкт-Петербурге. Теперь Solaris — модели, которые производили на предприятии до 2022 года.