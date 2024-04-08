Как пишет Autocar India, японская марка пообещала запустить Hilux EV на индийском рынке в конце следующего года. А уже на следующей неделе партия предсерийных электропикапов прибудет в Таиланд для испытаний — их будут тестировать в качестве туристического транспорта в Паттайе. Toyota до сих пор не раскрыла технические характеристики новинки, но индийские журналисты уверены: Hilux EV оснастят двумя электромоторами по одному на каждой из осей, так что уже в базовой версии электрокар будет полноприводным.

Главным конкурентом Toyota Hilux EV станет дебютировавший на днях в Бангкоке Isuzu D-Max EV. У этого пикапа двухмоторная установка мощностью 176 лошадиных сил и батарея емкостью 66,9 киловатт-часа (запас хода не уточняется). Грузоподъемность D-Max EV составляет 1 тонну и он может буксировать 3,5-тонный прицеп. Схожие характеристики ждут о от Toyota Hilux EV.

Прототип под названием Hilux BEV Revo впервые показали еще в 2022 году в Тайланде, а затем и а Австралии. В конце 2023-го в Toyota еще раздумывали над серийной версией, так как в компании считают, что электромобили — не единственный путь к снижению вредных выбросов. Но в результате проекту все же дали зеленый свет.

Hilux Revo BEV — это аналог обычного Хайлакса, но с полностью электрической установкой. При этом у модели уже есть серийная электрифицированная версия — это «мягкий» гибрид с четырехцилиндровым турбодизелем объемом 2,8 литра и электрической надстройкой в виде 48-вольтового стартер-генератора, продажи которого начнутся в Европе позже в 2024 году.

А вот водородная версия, которая у модели тоже имеется, пока существует в виде одного-единственного прототипа, построенного в Бернастоне в рамках проекта, финансируемого правительством Великобритании. В его конструкции используются компоненты от водородомобиля Mirai, однако впечатляющими характеристиками такой Hilux похвастаться не может — его запас хода составляет скромные 587 километров против 1150 километров у Хайлакса с турбодизелем 2.8.