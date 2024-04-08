В России начали бронировать Land Cruiser 70

В России показали бронированную версию классического рамного внедорожника Toyota Land Cruiser 70. Разработка была представлена московской фирмой «Форт-Технология» на выставке «Экспотехностраж-2024», передает портал «Дром».

© Toyota.com.au

Компанию «Форт-Технология» знают, в частности, по бронемашинам «Фалькатус» и «Центурион», которые опираются на шасси КАМАЗ-4911 Extreme. Выпускаются они для нужд спецназа Федеральной службы безопасности России. Визуально доработанный «Форт-Технологией» «Крузак» очень похож на стандартный автомобиль.

«Внутри привычных панелей — бронекапсула, защищенная по уровню Бр5+», — говорится в публикации.

Это один из максимальных классов бронирования. Так, машина способна выдержать обстрел из автомата АКМ калибра 7,62 пулями с термоупрочненным сердечником с расстояния 10 метров. Кроме того, кузов защитили от подрыва на мине, пишет портал.

Ранее сообщалось, что в России цена на бензиновый внедорожник Tank 500, который считается китайским конкурентом Land Cruiser, упала на 700 тысяч рублей.