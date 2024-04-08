Власти рассмотрят проект по увеличению утильсбора на автомобили
Из выступления президента АвтоВАЗа Максима Соколова на заседании Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы РФ стало известно, что власти рассмотрят проект по увеличению утильсбора на автомобили.
Соколов обозначил основные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается отечественный автопром, одной из главных была названа "экспансия импортных автомобилей из Китая". По словам президента АвтоВАЗа, нынешние условия не стимулируют зарубежные компании локализовать производство на территории России, что приводит к вымыванию денежных средств из экономики страны.
"Сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу не только развитию, но и стабильному существованию отечественного автопрома и компонентной отрасли в среднесрочной перспективе", - сказал Максим Соколов.
На заседании были выдвинуты предложения, направленные на защиту российской автомобильной и компонентной отраслей.
"В частности, выдвинута инициатива по планомерному увеличению утилизационного сбора, который должен будет простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств. Экспертное сообщество в рамках обсуждения на Совете предложило установить поэтапно растущую шкалу утилизационного сбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей. В ближайшее время детализированные предложения Экспертного совета будут направлены в Комитет по промышленности и торговле Государственной Думы и в уполномоченные органы исполнительной власти", - говорится в официальном сообщении АвтоВАЗа (есть в распоряжении "РГ").