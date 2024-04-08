Из выступления президента АвтоВАЗа Максима Соколова на заседании Экспертного совета при Комитете по промышленности и торговле Государственной Думы РФ стало известно, что власти рассмотрят проект по увеличению утильсбора на автомобили.

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Соколов обозначил основные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается отечественный автопром, одной из главных была названа "экспансия импортных автомобилей из Китая". По словам президента АвтоВАЗа, нынешние условия не стимулируют зарубежные компании локализовать производство на территории России, что приводит к вымыванию денежных средств из экономики страны.

"Сложившаяся ситуация представляет реальную угрозу не только развитию, но и стабильному существованию отечественного автопрома и компонентной отрасли в среднесрочной перспективе", - сказал Максим Соколов.

На заседании были выдвинуты предложения, направленные на защиту российской автомобильной и компонентной отраслей.