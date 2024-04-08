Глава АвтоВАЗа рассказал о рисках для отечественного автопрома

Максим Соколов, президент АО "АвтоВАЗ", рассказал, какие угрозы для российского автопрома существуют в настоящее время. Одна из главных - недостаточная защищенность от "экспансии импортных автомобилей из Китая".

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"Зарубежные автопроизводители реализуют в России программу масштабной ценовой экспансии, - заявил Максим Соколов. - Продажи легковых автомобилей в самом Китае в прошлом году превысили 26 млн штук, что позволяет их брендам за счет эффекта масштаба предоставлять долгосрочные и практически неограниченные по размеру скидки на внешних рынках, включая и российский. <…> Иными словами, защитные барьеры на внутреннем рынке на сегодня недостаточны, чтобы стимулировать зарубежных автопроизводителей на переход от импорта готовых автомобилей в РФ к инвестициям в развитие производства в нашей стране".

Соколов обратил внимание на вымывание денежных средств за рубеж, которые могли бы быть использованы для развития производственной базы внутри России. По оценке Соколова, 90% средств, аккумулируемых легковым рынком, выводятся из страны

- "туда, где создается добавленная стоимость, где работают иностранные инженеры, рабочие, поставщики компонентов".

По словам главы АвтоВАЗа, ситуация не позволит не только развиваться отечественному автопрому, но и стабильно существовать.