Депутат Даванков направил в кабмин закон об отмене штрафа за забытые права

Фракция «Новые люди» направила в правительство законопроект, запрещающий штрафовать водителей, которые забыли права дома, но имеют при себе документы в электронном виде на «Госуслуги Авто». Об этом сообщает «Прайм».

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По мнению автора инициативы, вице-спикера ГД от фракции «Новые люди» Владислава Даванкова, цифровизация должна облегчать жизнь людям, тем более большинство людей имеет смартфон с приложением «Госуслуги».

В конце прошлого года появилась возможность предъявить водительское удостоверение сотруднику ГИБДД в электронном виде появилась в приложении «Госуслуги Авто». Само изображение водительского удостоверения вместе с фото водителя подгружается в приложение автоматически из базы ГИБДД. Предъявить его и свидетельство о регистрации автомобиля в виде QR-кодов можно нажатием одной кнопки. При этом инспектор вправе потребовать и оригинал документа.

Сейчас, если автомобилист получил водительские права, но не был их лишен и не имеет документа во время вождения, ему грозит штраф в размере 500 рублей (ч. 2 ст. 12.3 КоАП).