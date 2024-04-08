Exeed показала эскизы первого минивэна

В модельной линейке Exeed случится пополнение: компания планирует включить в неё минивэн. Он впервые был показан на эскизах.

© Российская Газета

Модель имеет кодовое обозначение E08. Известно, что его длина составит около 5,2 метра, что означает включение в конкурентную борьбу с Denza D9, продающимся в России GAC Trumpchi M8, Voyah Dreamer, Li Mega и Xpeng X9.

© Exeed

Особенностями дизайна являются вертикальная головная оптика с узкой полосой ДХО на линии капота, двухсекционные разделённые фонари, большая радиаторная решётка радиатора, Z-образная выштамповка на боковой части.

Премьера предсерийной версии Exeed E08 состоится на автосалоне в Пекине в текущем месяце. Прогнозируемая цена новинки – 400 тысяч юаней (5,1 млн рублей).