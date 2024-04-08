Стало известно, кто может спасти марку HiPhi от банкротства

Китайский стартап, выпускающий «умные» электромобили, столкнулся с серьезными финансовыми проблемами. Из-за них ему уже пришлось прекратить производство и задержать выплату зарплат. Спасти HiPhi собираются соотечественники из Avatr — премиум-марки Changan со схожим профилем. Инсайдеры прочат, что Avatr купит 51 процент акций.

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Пока информацию официально не подтверждают. По данным источников, близких к Changan, переговоры о потенциальной сделке продолжаются. А возникли слухи после того, как генеральный директор и основатель HiPhi Дин Лэй посетил Changan в феврале.

Однако покупка может обернуться исчезновением негосударственной марки HiPhi, как это произошло со стартапом Byton после вмешательства госкомпании FAW.

О проблемах HiPhi стало известно в январе: сообщалось, что компания стала жертвой высокой конкуренции на китайском рынке электрокаров. В феврале компания начала закрывать шоурумы, остановила производство на полгода и перенесла выплату зарплаты. По словам главы HiPhi у стартапа есть всего три месяца, чтобы вновь встать на ноги.

Сейчас в линейке HiPhi три модели — кроссоверы X и Y и гранд-турер Z. У Avatr в арсенале есть только кроссовер Avatr 11 и седан Avatr 12, к которым до конца года должны присоединиться модели с индексами 15 и 16.