Российские автозаводы, покинутые зарубежными компаниями, объединят в кластер

Для этого планируется объединить несколько автозаводов в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калужской областях, которые ранее принадлежали зарубежным компаниям. Первые об этом стало известно еще в начале этого года, а теперь подтверждено официально: Владимир Путин дал поручение федеральному правительству и администрации трех регионов представить предложения по созданию такого автокластера. Оно должно быть выполнено до 1 августа 2024 года.

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Цель создания межрегионального автокластера — возобновление выпуска автомобилей и сохранение рабочих мест. Стоит отметить, что суммарная производственная мощность заводов в перечисленных регионах достигает 550 тысяч машин в год. Завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший Nissan, в настоящее время простаивает, как и бывшее предприятие Volkswagen в Калужской области. Зато сборка автомобилей осуществляется на экс-заводе Hyundai в Ленобласти — там выпускают четыре модели из запасов комплектующих. Это Solaris HS, HC, KRS и KRX, они же Hyundai Solaris, Creta, Kia Rio и Rio X соответственно.

Есть определенность по поводу будущего «Автозавода Санкт-Петербург» (ранее принадлежал Nissan). До простоя, начавшегося в феврале, там собрали первую партию кроссоверов Xcite X-Cross 7 — переименованные Сhery Tiggo 7 Pro. По инсайдерской информации, предприятию отгрузили еще 4,5 тысячи машинокомплектов для производства этой модели после выхода из простоя.

Бывший завод Volkswagen в индустриальном парке «Грабцево» в Калужской области, который в настоящее время принадлежит компании AGR, планирую перезапустить в середине 2024 года. Какие автомобили там будут собирать, пока неизвестно.