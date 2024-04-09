В России хотят создать реестр грузоперевозчиков

Соответствующий законопроект внесён в Госдуму. По задумке, это позволит повысить прозрачность работы грузоперевозчиков для контрольных и надзорных органов, а также для отправителей грузов.

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О подготовке к созданию единого общедоступного реестра перевозчиков в России сообщили «Известия» со ссылкой на документ, опубликованный 8 апреля на сайте нижней палаты парламента. В пояснительной записке уточняется, что реестр нужен для обеспечения большей прозрачности в перевозках как для отправителей грузов, так и для надзорных органов. При исключении сведений из реестра предлагается прекращать право на перевозку грузов.

«Юридические лица, индивидуальные предприниматели… обязаны уведомить о начале осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, на коммерческой основе уполномоченный орган», — уточняется в тексте законопроекта.

В реестр планируется передавать сведения в отношении грузовиков с технически допустимой массой более 3,5 тонн (N2 и N3). При перевозке для собственных нужд передавать сведения не потребуется. В перечень передаваемой информации попадут сведения о перевозимых грузах, а также о территориях, в пределах которых преимущественно осуществляются перевозки. Также придётся указывать страховую сумму и ссылку на наименование сайта перевозчика.

Ранее, напомним, стало известно, что иностранные грузовики не выпустят из России. Минтранс хочет резко усилить наказание за обман «Платона».