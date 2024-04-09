Россиянам предложат особый BAIC BJ40 Champion

Китайская компания объявила о появлении в своих дилерских центах особой версии внедорожника, посвящённой победе в азиатском ралли «Такла-Макан». Тираж специального «чемпионского» исполнения модели ограничен 50 экземплярами, каждый из которых оценивается в 4,5 млн рублей.

© Quto.ru

Внешне от стандартных вариантов исполнения новинку можно отличить по матовому окрасу кузова, новому декору, окрашенным в чёрный цвет тормозным суппортам и пружинам, а также чёрным колёсным дискам.

Заметно улучшены и внедорожные характеристики BJ40 Champion. Так, в перечне опций появились блокировки межколёсных дифференциалов спереди и сзади, металлическая защита картера двигателя.

© BAIC

© BAIC

© BAIC

© BAIC

© BAIC

Кроме того, водителю доступны камера переднего обзора, ящик для инструментов и розетка на 220V в багажнике, также автомобиль оборудован электрическими регулировками пассажирского кресла и складывающимися в ровный пол задними сиденьями.

В движение внедорожник приводит 2,0-литровый двигатель с отдачей 225 лошадиных сил и 380 Нм крутящего момента, с которым сочетаются 8-ступенчатый «автомат» и полный привод.

В дилерских центрах новый BAIC BJ40 Champion появится в ближайшее время по цене 4 500 000 рублей.