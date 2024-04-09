Состоялся анонс обновленного Nissan Qashqai

Компания Nissan опубликовала первый официальный тизер рестайлингового Nissan Qashqai. Официальная премьера новинки запланирована на 17 апреля 2024 года.

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Qashqai существует в третьем поколении, которое дебютировало в 2021 году. Рестайлинг принесёт модели решётку радиатора увеличенного размера, изменённую, но по-прежнему раскосую оптику, бампер с более агрессивной пластикой, другие накладки на колёсные арки. Задняя часть кроссовера на видео не показана, но в ней ничего интересного и нет - она не претерпит глобальных изменений.

Салон, судя по тизеру, тоже не будет пересмотрен с точки зрения дизайна. Возможно, что у торпедо изменится отделка, у цифровой приборной панели 12,3 дюйма (топовая версия) перерисуют графику. Можно ожидать пополнения списка систем безопасности и улучшения оснащённости комплектаций.

Линейка силовых агрегатов будет прежней. В Европе базовым является "мягкий" гибрид на базе турбомотора 1.3 DiG-T, представленного в двух вариантах мощности - 140 и 158 л.с. Трансмиссия e-Power - последовательный гибрид мощностью 190 л.с. с отдельным электромотором на задней оси и ДВС в качестве генератора.

Электрическая альтернатива Nissan Qashqai появится, но после 2025 года и совершенно на другой платформе.