Китайские компании могут покинуть российский рынок из-за повышения утильсбора

Китайские производители могут уйти из России из-за утильсбора. Таким мнением с изданием «Газета.Ru» поделился основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Моесеев. Эксперт считает, что власти слишком часто изменяют правила уплаты «утиля», что в конечном итоге может привести к отказу многих китайских брендов продавать транспортные средства на нашем рынке.

© Motor.ru

Моесеев заявил, что повышение утильсбора неминуемо приведет к увеличению себестоимости производства автомобилей в России. На конечную цену для покупателей будет влиять ситуация на рынке. Кроме того, изменение правил уплаты может сподвигнуть китайские компании к уходу из России. В таком случае автомобилисты лишаться многих популярных сегодня моделей.

Решение повысить утильсбор для брендов из Поднебесной объясняли большими скидками на китайский модельный ряд. Получается, что с одной стороны власти стараются насытить рынок всевозможными предложениями производителей из Китая, а с другой стороны – говорят о введении невыгодных условий утильсбора для этих компаний.

На прошлой неделе появилась информация, что АвтВАЗ испортил мог испортить отношения с Chery из-за повышения утильсбора. Специалисты сообщали, что именно эта причина привела к «заморозке» проекта Xcite.