Электрический Mercedes-Benz G-Class дебютирует 24 апреля в Пекине с индексом G 580

В рамках Пекинского автосалона мировую премьеру также справят обновлённый флагманский электрический лифтбек Mercedes-Benz EQS и гибридное купе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

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В прошлом месяце легендарный Mercedes-Benz G-класса пережил очередной рестайлинг, но тогда накануне автосалона в Нью-Йорке миру были явлены только «углеводородные» версии, а премьеру долгожданного электрического «гелика» немецкая компания приберегла для Пекинского автосалона, который в последние годы справедливо считается самым главным в мире — концентрация новинок здесь наивысшая, компания Mercedes-Benz в частности заявила сразу три мировые премьеры.

Электрический Mercedes-Benz G-класса был официально анонсирован осенью 2021 года концпетом EQG — тогда предполагалось, что это же имя получит и серийная версия модели, но в прошлом году стало известно, что руководство Mercedes-Benz приняло решение постепенно отказаться от EQ-маркировки своих электрических новинок, в сегодняшнем пресс-релизе электрический внедорожник заявлен как G 580 with EQ Technology. Будут ли буквы EQ в том или ином виде присутствовать на кузове, пока непонятно.

Никаких новых технических подробностей об электрическом «гелике» пока нет. Ещё в 2022 году на прототипах Mercedes-Benz EQG дали покататься избранным представителям зарубежных СМИ, тогда стало известно, что электрический внедорожник получит четырёхмоторную силовую установку (по одному мотору на колесо) и модифицированную раму, в которую интегрирована батарея ёмкостью около 100 кВт·ч. Mercedes-Benz обещает, что электрический G-класс будет обладать совершенно выдающимися возможностями на бездорожье, сможет выполнить разворот на месте и другие фокусы. Все подробности узнаем уже скоро.

О грядущем рестайлинге флагманского электрического лифтбека Mercedes-Benz EQS мы рассказывали на прошлой неделе: известно, что он получит более ёмкую батарею на 118 кВт·ч (сейчас — 108 кВт·ч), а в следующем году EQS переедет с 400-вольтовой на 800-вольтовую электрическую архитектуру и получит электромоторы собственного производства Mercedes-Benz вместо нынешних от Valeo. Впрочем, гораздо интереснее, как изменится дизайн EQS, потому что его текущий рыбобразный облик рынок не принял, продажи оказались сильно ниже ожидаемых.

Сюрпризов от топового спорткупе Mercedes-AMG GT 63 S E Performance никто не ждёт: оно разделит техническую начинку с родственным кабриолетом Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, который был представлен в конце прошлого года.

Отметим, что все заявленные для Пекинского автосалона мировые премьеры Mercedes-Benz не будут локализованы в Китае, и тем не менее по соображениям престижа именно здесь они дебютируют, так как Китай остаётся одним из главных мировых потребителей предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей. В прошлом году компания Mercedes-Benz, согласно её собственным данным, реализовала в Китае 737 226 автомобилей, что на 2,2% меньше продаж в 2022 году. В январе-феврале этого года снижение продолжилось: по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), в Китае продано 81 513 автомобилей Mercedes-Benz, что на 12,6% меньше результата января-февраля 2023 года, но статистика CAAM учитывает только автомобили местной сборки.