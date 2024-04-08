Восьмилетний внедорожник «Комбат» продают по цене нового Mercedes-AMG GLS

В Москве продают бронированный внедорожник Т-98 «Комбат» за 27 миллионов рублей. Мелкосерийная сборка таких машин была налажена в Санкт-Петербурге. Конструкторское бюро выпускало внедорожники с разными уровнями защиты. Представленный восьмилетний броневик сопоставим по стоимости с новыми Lexus LX600 или Mercedes-AMG GLS. Ежегодно за рулем автомобиля проезжали около двух тысяч километров.

© Motor.ru

За восемь лет эксплуатации внедорожник прошел всего 18 000 километров. Большую часть жизни «Комбат» провел в отапливаемом гараже. При этом машину никогда не использовали в зимний период. Серо-белый кузов модели дополнен темным кожаным салоном и черными колесными дисками. Судя по фотографиям, модель сохранилась в отличном состоянии.

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

© «Авто.ру»

В России выпускали броневики с разным уровнем защиты. В максимальной модификации B7+ внедорожники могут выдерживать обстрелы из автомата Калашникова и винтовки М16. Кроме того, такая броня позволяет защитить пассажиров от попадания пуль снайперского калибра и подрыва ручных гранат. При этом продавец не указал, каким уровнем защиты обладает представленный автомобиль.

В движение полноприводный Т-98 приводит 8,1-литровый бензиновый двигатель мощностью 400 лошадиных сил. В паре с агрегатом работает автоматическая трансмиссия. До «сотни» броневик разгоняется за десять секунд.

В 2021 году один из броневиков Т-98 «Комбат» продавали за 18 миллионов рублей. Тогда стоимость защищенного внедорожника была сопоставима с премиальным Aurus Senat.