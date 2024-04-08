Маск высказался о будущем транспорта

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что все транспортные средства в мире со временем станут электрическими. Такое мнение он высказал в интервью на платформе X, передает «РИА Новости».

Маск отметил, что считает такое развитие событий неизбежным.

«Это включает воздушные суда в конечном итоге, и суда, поезда. Единственное, что, я думаю, сложно... и, наверное, нельзя сделать полностью электрическим, — это ракеты», — сказал он.

По мнению Маска, самыми конкурентоспособными в мире в области электрокаров и автомобилей в целом являются китайские компании.

Ранее американский предприниматель в очередной раз пообещал отправить на Марс около миллиона человек.