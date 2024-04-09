Ford предложил скидку на Mustang владельцам масл-каров Chevrolet и Dodge

«Голубой овал» решился на хитрый рекламный ход: дисконт 1000 долларов можно получить, если сдать в зачёт Camaro, Challenger или Charger! Акция действует по всей стране до 30 апреля и распространяется на машины 1995 года выпуска или моложе. Интересный нюанс: получить скидку можно, если взял конкурирующий масл-кар в аренду, но готов расторгнуть договор!

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Целесообразность пиар-хода не очевидна, ведь в этом году и Chevrolet Camaro, и Dodge Challenger, и Dodge Charger не доступны к заказу. Преемника у пони-кара General Motors не будет, а Stellantis только готовится к старту предзаказов на новое поколение Charger. При этом продажи Ford Mustang стабильно высоки: в 2023 году покупателей нашли более 59 тысяч машин!

Однако у «голубого овала» есть свои резоны. Дилерам разослали бюллетени, которые провоцируют конкуренцию в системе Ford. Чем больше владельцев конкурирующих масл-каров удастся переубедить, тем больше бонусы. По понятным причинам, акция действует только на обычные «Мустанги»: взять и без того популярный Dark Horse со скидкой нельзя.

В остальном ограничений нет: бонусы распространяются на Ford Mustang с турбомотором EcoBoost или «атмосферником» Coyote, фастбеки или кабриолеты. Конечно, 1000 долларов не та сумма, которая критична для покупателей пони-каров, ведь базовый Mustang стоит 31 тысячу долларов, а восьмицилиндровый вариант не купить без 42 тысяч долларов.