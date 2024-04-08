Автомобиль Kia арестовали в Москве за неоплату парковки на 805 тыс. руб.

Судебные приставы 8 апреля арестовали два автомобиля в Москве за неоплату парковки, машины переместили на спецстоянку, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Вместе с судебными приставами мы регулярно проводим рейды по выявлению автомобилей должников, которые не погашают штрафы за неоплату парковки. 8 апреля приставы арестовали два авто: владелец Kia Stinger накопил штрафов за неоплату парковки на сумму 805 тыс. руб., а водитель Hyundai i40 – на 65 тыс. руб.», – говорится в сообщении. Отмечается, что эвакуаторы «Московского паркинга» по решению судебных приставов переместили машины на спецстоянку. Чтобы вернуть автомобили, должникам нужно полностью погасить задолженность.