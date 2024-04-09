В России подорожают поездки на такси

До конца 2024 года цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30 процентов. Об этом «Парламентской газете» в понедельник, 8 апреля, сообщил заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.

По словам эксперта, на рост перевозок повлияет прежде всего увеличение стоимости иномарок: китайские производители, составляющие сегодня основу российского авторынка, уже подняли цены на 11 процентов. Кроме того, никуда не делись и текущие затраты автопарков.