В России подорожают поездки на такси
До конца 2024 года цены на поездки в такси в России могут вырасти на 30 процентов. Об этом «Парламентской газете» в понедельник, 8 апреля, сообщил заместитель председателя межрегионального профсоюза «Таксист» Андрей Попков.
По словам эксперта, на рост перевозок повлияет прежде всего увеличение стоимости иномарок: китайские производители, составляющие сегодня основу российского авторынка, уже подняли цены на 11 процентов. Кроме того, никуда не делись и текущие затраты автопарков.
«Вопрос еще и в запчастях, — отметил Попов. — У нас нет заводов, которые выпускали бы запчасти для китайских автомобилей. Раньше, например, для корейских и японских брендов они изготавливались прямо на месте. Сейчас — только импорт. Это тоже приведет к росту издержке. В целом, на мой взгляд, если ничего принципиально не изменится, то в течение года цена поездок на такси вырастет примерно процентов на 30».