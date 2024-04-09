Появились первые изображения кроссовера от Volkswagen и Xpeng

Недавно появилась информация о первых новинках, которые станут плодом сотрудничества компаний Volkswagen и Xpeng. Первой из них станет кроссовер, и мы решили представить, как он будет выглядеть.

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Китайская компания Xpeng была основана в 2014 году группой бизнесменов с опытом работы в автопроме и IT-секторе. Первая модель появилась в 2018 году, и сейчас в линейке компании уже пять моделей. В прошлом году долю Xpeng приобрёл концерн Volkswagen, и было объявлено о совместной разработке новых моделей под брендом последнего.

Первой моделью станет кроссовер, и уже было опубликован своего рода тизер будущей новинки. На нём изображён автомобиль в профиль и очень напоминает флагманский электрический паркетник Xpeng G9, премьера которого состоялась летом 2022 года. Эту модель мы и взяли за основу для рендеров, при этом дизайн передней части сделан в актуальной стилистике электрических моделей Volkswagen. У них же позаимствованы оригинальные дверные ручки, и в их же стиле сделаны новые фонари.

Xpeng G9, на базе которого может быть построен новый кроссовер Volkswagen, имеет весьма крупные габариты: длина — 4891 мм, ширина — 1937 мм, высота — 1680 мм, колесная база — 2998 мм. При этом он имеет только два ряда сидений. Силовая установка полноприводного Xpeng G9 выдаёт максимальные 551 л.с. и 717 Нм, заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 3 секунды.

Начало продаж первых новинок Volkswagen на китайской платформе запланировано на начало 2026 года.

Напомним, ранее в этом году дебютировал электрический универсал Volkswagen ID.7 Tourer.