Dongfeng показал кроссовер-универсал eπ 008 на официальных фото

Позднее в этом месяце на автосалоне в Пекине дебютирует вторая модель электрического суббренда eπ - большой кроссовер с индексом 008, анонсированный ещё в августе 2023 года. Компания решила обнародовать его официальные фото в преддверии премьеры.

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Длина кроссовера eπ 008 составляет 5002 мм, ширина - 1972 мм, размер колёсной базы - 3025 мм. Официально подтверждена трёхрядная конфигурация салона с компоновкой "2+2+2", а вот фотографии интерьера компания пока не показала, но он частично раскрыт благодаря "шпионам".

Он выполнен в типично китайских современных традициях: практически полное отсутствие физических кнопок, огромный планшет мультимедиа, компактная "приборка" размером с полтора смартфона, отсутствие селектора на тоннеле. Быстродействие обеспечивает процессор Qualcomm Snapdragon 8155.

В китайском Минпроме сертифицировано две версии, обе заднеприводные: гибридная с турбомотором 1.5 литра мощностью 147 л.с. и электродвигателем (суммарная отдача неизвестна), а также полностью электрическая - мощностью 272 л.с. и запасом хода 636 км.

Пока неизвестно, будут ли автомобили бренда eπ продаваться в России, но почему бы и нет, если Dongfeng решил привезти брутальный M-Hero стоимостью 16 млн рублей.