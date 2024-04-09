Состоялась презентация нового кроссовера Opel Frontera размером с Creta

Компания Opel/Vauxhall презентовала новую модель под возрождённым именем Frontera в надежде на то, что оно принесёт ей удачу. Frontera заменит в модельном ряду Crossland.

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В основе новинки лежит бюджетная платформа Stellantis Smart Car. На ней уже выпущена одна модель - Citroen e-C3. Длина Opel Frontera составляет 4,32 метра, колёсная база - 2,67 метра. Несмотря на скромные габариты ожидается появления трёхрядной версии.

Раскрыт объём полезного пространства: 460 литров при поднятой спинке второго ряда и 1600 литров при сложенной. На крыше также можно перевозить грузы: рейлинги выдерживают давление в 200 кг.

В салоне фирменная опелевская концепция Pure Model с минимумом кнопок и двумя дисплеями по 10 дюймов - приборной панели и мультимедиа. Сиденья имеют запатентованную функцию Intelli-Seat - прорезь, снижающая давление на копчик.

На выбор будут доступны версии с ДВС и 48-вольтным стартер-генератором и полностью электрический вариант. Вне зависимо от типа силовой установки обещан высокий уровень удовольствия от вождения благодаря специальной настройке шасси.

В Европе конкурентами Opel Frontera станут Dacia Duster, Ford Puma, MG ZS, Hyundai Kona, Kia Soul. Ожидаемая цена - до 25 тысяч евро.