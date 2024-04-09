Skoda запустила серийное производство новой Octavia, но ненадолго

На головном заводе марки Skoda в Млада-Болеславе стартовало серийное производство обновлённого бестселлера Octavia. Автомобиль выпускается в кузовах универсал и лифтбек.

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Позднее в этом году "Октавия" сменит прописку: производство переведут на предприятие в Квасинах, чтобы освободить завод в Млада-Болеславе под электрические модели Enyaq, Enyaq Coupe и Elroq.

Мировая премьера обновленной Skoda Octavia состоялась в феврале 2024 года. Автомобили семейства получили пересмотренную внешность, большую мультимедиа, салон с отделкой из переработанных материалов. В отставку была отправлена турботройка, на место которой пришел четырехцилиндровый турбо 1.5 TSI мощностью 115 л.с., в будущем появятся гибридные и электрические версии.

Skoda Octavia вышла на рынок в 1996 году, с тех пор было произведено более 7,5 млн экземпляров модели.