Представлен 333-сильный Audi S3 2025. Сколько он стоит

Audi представил Audi S3 нового модельного года. Автомобиль будет доступен для покупки в кузове Sportback и седан начиная со второго квартала 2024 года по цене от 55 600 евро (около 5,7 млн рублей).

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Внешне Audi S3 2025 модельного года выполнен в стиле ранее представленного обновленного Audi A3 с характерной решеткой радиатора Singleframe, обновленной оптикой и бамперами. Динамичный внешний вид дополняют четыре выхлопные трубы – еще одна характерная черта S-модели.

Отдельного внимания заслуживает возможность изменения графики дневных ходовых огней через фирменный мультимедийный интерфейс, что, как заявляют в Audi, обеспечивает более высокий уровень персонализации. Кузов Audi S3 занижен на 15 мм по сравнению с Audi A3. В стандартной комплектации Audi S3 оснащается 18-дюймовыми колесами размером 225/40. В качестве опции также доступны 19-дюймовые дюймовые диски с резиной размером 235/35.

Претерпел значительные изменения и интерьер Audi S3. Переделок здесь довольно много – от обновленного дизайна рычага переключения передач и дефлекторов до декоративных тканевых вставок и новой атмосферной подсветки салона. Внутри автомобиль выполнен в темных тонах с несколькими серебристыми акцентами. Там установили трехспицевый спортивный руль с так называемым «плоским дном», спортивные сиденья со встроенными подголовниками и боковой поддержкой, а также 10,1-дюймовый сенсорный дисплей информационно-развлекательной системы.

Audi S3 2025 года приводится в движение 2,0-литровым двигателем TFSI мощностью 333 л.с. и 420 Нм максимального крутящего момента в сочетании с семиступенчатой коробкой передач S tronic. С места до «сотни» автомобиль разгоняется за 4,7 секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.