Правительство обязали представить предложения по созданию автокластера

Правительство РФ, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Калужской области должны разработать и представить президенту предложения по данному вопросу. Крайний срок исполнения поручения — 1 августа.

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О поручении со стороны президента РФ Владимира Путина в адрес правительства РФ, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Калужской области подготовить и представить предложения по созданию в стране автомобильного кластера сообщила газета «Известия» со ссылкой на документ, опубликованный на сайте Кремля.

«Подготовить при участии правительства Санкт-Петербурга, правительства Ленинградской области и правительства Калужской области и представить предложения о создании автомобилестроительного кластера с учётом действующих в данных субъектах РФ преференциальных режимов», — говорится в тексте документа.

Параллельно кабмину поручено актуализировать перечни мероприятий по осуществлению дорожной деятельности. В частности, предлагается выделить в период с 2028 по 2030 год из федерального бюджета до 90 млрд рублей Санкт-Петербургу на строительство широтной магистрали скоростного движения: рассмотреть возможность опережающего финансирования работ «в целях ввода в эксплуатацию соответствующих объектов не позднее 2030 года».

Ранее, напомним, выяснилось, что АвтоВАЗ оказался не способен конкурировать с китайцами. Опасения подтвердились.