«АвтоВАЗ» начал продажи автомобилей Lada Granta с автоматической трансмиссией

Стоимость седана начинается от 1 миллиона 177 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе автопроизводителя. Там добавили, что модель уже поступила в дилерские центры. «Автоматическая трансмиссия устанавливается на автомобили с типом кузова седан и лифтбек. Стоимость седана — от 1 176 900 рублей, лифтбека — от 1 247 900 рублей», — уточнили в «АвтоВАЗе». В конце марта в компании заявили о запуске производства автомобилей Lada в Азербайджане. Первой моделью стала Lada Granta. В дальнейшем планируется расширить выпуск другими семействами, заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.