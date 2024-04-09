Разорившийся электромобильный стартап Zetta распродает имущество в России

Как выяснил портал «Автоброкер клуб», здание в Тольятти, принадлежащее создателям несостоявшегося отечественного электрокара Zetta, уже продано, как и оборудование. В освободившихся корпусах теперь будут производить мебель и спецтехнику, в том числе квадроциклы. На этом история некогда амбициозного проекта, о котором последний раз вспоминали летом 2022 года, завершилась.

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Zetta — проект «первого российского электромобиля», анонсированный в 2020 году. Он предполагал производство трехдверного электрического сити-кара длиной чуть более трех метров: у него должен был быть металлический каркас и композитные навесные панели. В салоне — два места, для водителя и пассажира. Электрокар оснастили асинхронными мотор-колесами Дуюнова, разгоняющими его до 120 километров в час. Запас хода без подзарядки — 180 километров, а цена — чуть больше полумиллиона рублей.

Производство Zetta обещали наладить еще в 2020-м, но в том же году проект заморозили из-за недостатка финансирования — на тот момент в проект уже было вложено 570 миллионов рублей, и требовалось еще 100 миллионов для запуска сборки. Позже работа над электромобилем возобновилась, но серийным он так и не стал.

О стартапе Zetta ничего не было слышно более полутора лет. Последний раз о нем вспоминали в августе 2022-го: тогда телеграм-канал «Русский автомобиль» сообщил, что было собрано всего пять электрокаров, после чего проект свернули. В Минпромторге на это ответили, что о закрытии говорить преждевременно, и отметили, что Zetta, как и любой другой частный стартап, «нуждается во вложениях извне».

В настоящее время в России ведется разработка нескольких отечественных электромобилей. Над собственным электрокаром работает калининградский «Автотор», оборонный комплекс «Алмаз-Антей», хоть и сконцентрировался на основных задачах, но не отказался от выпуска электрического кроссовера E-Neva, а хэтчбек Atom готовится «прописаться» на конвейере столичного завода «Москвич».