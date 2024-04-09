АвтоВАЗ объявил официальные цены на Lada Granta с «автоматом»

АвтоВАЗ объявил старт продаж бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач. Новая трансмиссия ставится на машины в кузове седан и лифтбек, начиная с комплектации Comfort Plus, а цены на них стартуют с отметки 1,18 млн рублей. Отдельно отмечается, что часть машин будет поставлена в рамках контракта с социальными службами для граждан с ограниченными возможностями.

Под капотом «бюджетника» установлен 1,6-литровый атмосферный двигатель мощностью 98 лошадиных сил, в связке с которым работает 4-ступенчатая коробка передач. Тандем обеспечивает разгон до «сотни» за 13,3 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 176 км/ч. В смешанном цикле расход топлива составляет 7,4 литра на 100 км пути.

Модель оснащается передними подушками безопасности, аудиосистемой, кондиционером, подогревом передних сидений, ABS, электрорегулировками и обогревом боковых зеркал, а также 15-дюймовыми колёсными дисками.

Исполнение Club дополнительно оборудовано датчиками парковки и обогревом лобового стекла. Внешне такие машины можно отличить по окрашенным в чёрный цвет корпусам зеркал и колёсных дисков, а также вышитым логотипом на креслах.

Стоимость седана Lada Granta с автоматической трансмиссией начинается от 1 176 900 рублей, лифтбека — 1 247 900 рублей.

Ранее сообщалось, что Lada Granta в спецверсии Quest появилась у дилеров. Тольяттинский автогигант АвтоВАЗ начал отгружать универсамы семейства Lada Granta в специальном исполнении Quest. Общий тираж особой версии будет ограничен 900 экземпляров, а стандартные «сараи» встанут на конвейер не раньше июня 2024 года.