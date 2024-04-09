Европейские дилеры раскрыли цены на новую Skoda Kodiaq

Европейские дилеры начали продажи кроссоверов Skoda Kodiaq второго поколения. Как сообщает Motor Trader, стоимость автомобиля по сравнению с предыдущей версией выросла в среднем на 10%.

Новый Kodiaq официально представили еще в октябре 2023 года. Базовая версия оснащена бензиновым турбомотором на 1,5 литра мощностью в 150 л.с. и электрическим стартер-генератором. В Германии стоимость автомобиля начинается от 42 тысяч евро (4 242 336 руб). Для сравнения, Kodiaq первого поколения продавался по цене от 38 тысяч евро (3 838 304 руб).

Еще две версии автомобиля оснащены турбодизелем 2.0 TDI. На переднеприводной модификации он развивает 150 л.с., а на полноприводной — 193 л.с. Цены на дизельные автомобили начинают с отметки в 45,5 тысяч евро (4 595 864 руб).

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Напомним, что автомобиль создан на той же платформе, что и предшественник. Колесная база Kodiaq не изменилась, однако длина машины выросла на 6 см, до 476 см. Кроссовер предлагается к покупке в пятиместном и семиместном вариантах.