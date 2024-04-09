Jeep Gladiator 2024 модельного ряда получил новый пакет NightHawk

Автомобильный производитель Jeep, широко известный своими внедорожниками, приурочил выпуск пакета NightHawk для Jeep Gladiator 2024 модельного года к полному солнечному затмению 8 апреля. Пикап в новом исполнении можно узнать по черным элементам и вездеходным колесам.

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«Сегодня многие из нас станут свидетелями небесного чуда, и здесь, на Земле, бренд Jeep отмечает это событие выпуском Jeep Gladiator NightHawk 2024 года. Построенный на основе модели Sport начального уровня, новый пакет NightHawk добавляет Jeep Gladiator Sport 2024 года как косметические, так и функциональные улучшения, включая новые фирменные черные элементы кузова, вездеходные шины и переднюю и заднюю оси Dana 44», — рассказал Билл Пеффер, старший вице-президент и глава бренда Jeep в Северной Америке.

Стоимость пакета NightHawk составляет 5295 долларов (около 490,2 тыс. рублей). В результате Jeep Gladiator NightHawk 2024 года в США обойдется минимум в 43 190 долларов (около 4 млн рублей). За эти деньги автомобилю положены автоматическая коробка передач, 20-дюймовые алюминиевые диски с глянцевой черной окраской с вездеходными шинами, жесткая крыша в цвет кузова, расширенные колесные арки в цвет кузова, электрические стеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, система бесключевого доступа, а также черные акценты на бампере.

Автомобиль уже доступен для заказа у официальных дилеров марки на рынках США и Канады. Тираж будет ограничен 2000 экземпляров.