В России разработали технологию против поездок на самокате вдвоем

Сервис Whoosh оснастил все свои электросамокаты в Санкт-Петербурге технологией «Антитандем», выявляющей поездки на одном самокате вдвоем. Об этом сообщается на сайте компании.

Whoosh - сервис кикшеринга (аренды электросамокатов). В компании рассказали, что для оценки количества людей на самокате новая система «Антитандем» анализирует более 50 параметров данных, использует искусственный интеллект и алгоритм машинного обучения.

В компании подчеркнули, что эта технология - полностью российская разработка.

Количество людей на электросамокате определяется непосредственно во время поездки. Детектор срабатывает в случае поездки двух и более пассажиров вне зависимости от их веса: взрослый с ребенком, подростки и так далее. У людей, которые собираются ехать на самокате с тяжелым рюкзаком, проблем не возникнет - система реагирует именно на количество людей, а не на вес, заверили в компании.

Целью технологии «Антитандем» в Whoosh назвали минимизацию числа нарушений и небезопасных ситуаций с электросамокатами. Следующим шагом станет плавное снижение скорости самоката во время поездки с нарушением: это сделает использование самоката вдвоем неудобным и неэффективным. О причине снижения скорости водителю сообщат через приложение. За повторные нарушения пользователей будут штрафовать и блокировать.

Эксперт: Электросамокат не развлечение, а ответственность

В Whoosh подчеркнули, что значительная доля падений с электросамокатов и столкновений с пешеходами происходит именно во время поездок в тандеме из-за потери управления.

Осенью 2023 года в управлении ГИБДД по Москве предложили ограничить скорость движения электросамокатов в столице до 20 километров в час, а также запретить ездить на электросамокатах несовершеннолетним.

В ГИБДД сообщили, что за десять месяцев 2023 года в городе произошло около 300 ДТП на «средствах индивидуальной мобильности» (к ним относятся и электросамокаты) с участием подростков.