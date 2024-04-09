Dongfeng показал новинку, названную в честь советского математика

Dongfeng показал кроссовер-универсал eπ 008, передает «Авто Mail.ru».

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Портал напоминает о том, что eπ является математическим термином. Это постоянная Гельфанда, названная в честь советского математика Александра Осиповича Гельфанда, отмечает автор.

В КНР название бренда eπ произносят примерно как «ипай».

Длина кроссовера eπ 008 - 5002 мм, ширина - 1972 мм, размер колесной базы - 3025 мм. В машине практически полностью отсутствуют физические кнопки.

Новинка будет предложена с двумя вариантами силовых агрегатов. В частности, можно будет купить плагин-гибрид с 1,5-литровым турбомотором и электродвигателем мощностью 108 кВт и запасам хода на электротяге 154 км. Полностью электрический вариант получит мотор в 200 кВт и дальность хода на одном заряде аж в 636 км.

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14 марта в продажу поступил электроседан eπ 007.

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