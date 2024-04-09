В Подмосковье приостановили регистрацию машин и выдачу водительских прав

Подразделения Госавтоинспекции Московской области временно перестали ставить на учет автомобили и выдавать права. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области. Газета.Ru

«В настоящее время специалисты проводят работы по устранению последствий технического сбоя. О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно», — сообщили в главке МВД. Lenta.ru

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции вышеуказанных услуг будет сообщено дополнительно, добавили в пресс-службе. Российская газета