Tesla готовится представить свое роботакси

8 августа состоится презентация Tesla Robo Taxi. С таким анонсом выступил генеральный директор Tesla Илон Маск, передает Motorpage.ru.

Разрабатывают новинку на протяжении нескольких лет. В дальнейшем будет создан собственный автопарк, отметили в фирме. Таксомобиль сконструировали на основе Model 2.

Производитель планирует пополнять свой таксопарк, в частности, через владельцев автомобилей Tesla с автопилотом.

Зарегистрировать транспортное средство в качестве такси в приложении для телефона сможет каждый.

Ранее корпорация аэрокосмической промышленности Airbus представила в немецком городе Донауверт прототип своего аэротакси CityAirbus NextGen. Она продемонстрировала его на открытии нового испытательного центра CityAirbus, созданного для тестирования систем электрических летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL).