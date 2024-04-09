В Китае упали продажи японских автомобилей

Раньше на японские автомобили приходилось 30% китайского рынка. В прошлом месяце их доля упала до 14,4%, эксперты считают, что это ещё не предел. Объём продаж трёх крупнейших японских брендов на китайском рынке оказался даже ниже, чем у одного BYD. Так, продажи автомобилей Nissan упали на треть, у Honda сократились вдвое, даже Toyota не смогла удержать свои предыдущие позиции.

© Quto.ru

По итогам марта сильнее всего Honda China. Совместное предприятие Dongfeng Honda за месяц реализовало 28 тыс. автомобилей, что на 51,5% меньше, чем в марте прошлого года. Продажи другого СП — Guangqi Honda — в марте составили 32 тыс. машин, что на 50,1% меньше, чем в прошлом году.

У Nissan ситуация ненамного не намного лучше. В марте производитель продал 87 тыс. автомобилей в Китае, но это на 32,6% меньше, чем в марте 2023 года.

Продажи Toyota упали незначительно — благодаря ряду предпринятых в прошлом году мер, объём сократился всего на 1,7%.

Объём продаж BYD в марте составил 301 631 единиц. В то же время «японская тройка» суммарно реализовала 202 300 единиц, то есть три бренда смогли продать на 100 тыс. машин меньше, чем один BYD.

Китайский рынок слишком велик, и у японских автомобилей больше нет эффективного преимущества перед китайскими производителями. Компания BYD заявила, что электричество дешевле, чем нефть, из которой делают топливо для ДВС. Например, 44% продаж Nissan в 2023 году в КНР пришлось на модель Sylphy. Для этого Nissan пришлось предоставлять скидку до 70 тыс. юаней, это почти 1 млн рублей. Китайский рынок настолько радикально изменился, что японские бренды не поспевают за ним.

Положение дел у Toyota лучше, чем у её японских конкурентов, потому что компания предлагает современные продукты на китайском рынке. Она продаёт электрические модели BZ4X и BZ3, а седан Camry девятого поколения оснащён чипом 8155. Однако в эпоху, когда электричество стоит дешевле, гибридные японские модели продаются на 8 тыс. юаней дороже, чем те же модели с ДВС.

Издание Nikkei Business News сообщила, что Nissan и Honda планируют сократить свои производственные мощности в Китае: Nissan — на 30%, а Honda — на 20%.

Кроме того, на некоторых юго-восточных азиатских рынках продажи японских моделей тоже падают. Так, доля рынка японских автомобилей в Таиланде раньше составляла около 90%, но в 2023 году она упала до 78%, а в отдельные месяцы падала до 75%. Несколько китайских брендов уже заявили о том, что собираются отобрать у Японии часть рынка в Таиланде. Geely и Great Wall планируют запустить продажи своих гибридных пикапов, поскольку именно этот сегмент занимает половину рынка Таиланда.