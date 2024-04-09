В Китае упали продажи японских автомобилей

В Китае рухнули продажи японских автомобилей
Раньше на японские автомобили приходилось 30% китайского рынка. В прошлом месяце их доля упала до 14,4%, эксперты считают, что это ещё не предел. Объём продаж трёх крупнейших японских брендов на китайском рынке оказался даже ниже, чем у одного BYD. Так, продажи автомобилей Nissan упали на треть, у Honda сократились вдвое, даже Toyota не смогла удержать свои предыдущие позиции.
По итогам марта сильнее всего Honda China. Совместное предприятие Dongfeng Honda за месяц реализовало 28 тыс. автомобилей, что на 51,5% меньше, чем в марте прошлого года. Продажи другого СП — Guangqi Honda — в марте составили 32 тыс. машин, что на 50,1% меньше, чем в прошлом году.
У Nissan ситуация ненамного не намного лучше. В марте производитель продал 87 тыс. автомобилей в Китае, но это на 32,6% меньше, чем в марте 2023 года.
Продажи Toyota упали незначительно — благодаря ряду предпринятых в прошлом году мер, объём сократился всего на 1,7%.
Объём продаж BYD в марте составил 301 631 единиц. В то же время «японская тройка» суммарно реализовала 202 300 единиц, то есть три бренда смогли продать на 100 тыс. машин меньше, чем один BYD.
Китайский рынок слишком велик, и у японских автомобилей больше нет эффективного преимущества перед китайскими производителями. Компания BYD заявила, что электричество дешевле, чем нефть, из которой делают топливо для ДВС. Например, 44% продаж Nissan в 2023 году в КНР пришлось на модель Sylphy. Для этого Nissan пришлось предоставлять скидку до 70 тыс. юаней, это почти 1 млн рублей. Китайский рынок настолько радикально изменился, что японские бренды не поспевают за ним.
Положение дел у Toyota лучше, чем у её японских конкурентов, потому что компания предлагает современные продукты на китайском рынке. Она продаёт электрические модели BZ4X и BZ3, а седан Camry девятого поколения оснащён чипом 8155. Однако в эпоху, когда электричество стоит дешевле, гибридные японские модели продаются на 8 тыс. юаней дороже, чем те же модели с ДВС.
Издание Nikkei Business News сообщила, что Nissan и Honda планируют сократить свои производственные мощности в Китае: Nissan — на 30%, а Honda — на 20%.
Кроме того, на некоторых юго-восточных азиатских рынках продажи японских моделей тоже падают. Так, доля рынка японских автомобилей в Таиланде раньше составляла около 90%, но в 2023 году она упала до 78%, а в отдельные месяцы падала до 75%. Несколько китайских брендов уже заявили о том, что собираются отобрать у Японии часть рынка в Таиланде. Geely и Great Wall планируют запустить продажи своих гибридных пикапов, поскольку именно этот сегмент занимает половину рынка Таиланда.