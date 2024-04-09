Составлен портрет типичного владельца Lada Granta

В АвтоВАЗе составили портрет среднестатистического владельца Lada Granta - оказалось, что молодые люди покупают это авто чаще, чем россияне в возрасте. Об этом рассказал Telegram-канал «Поладим с LADA» со ссылкой на исследования, проведенные Волжским автозаводом.

По данным АвтоВАЗа, 26 процентов покупателей новых автомобилей Lada Granta - люди в возрасте до 35 лет. На водителей старше 55 лет приходится 21 процент покупок.

При этом 73 процента покупателей Granta - семейные люди. Они выбирают этот автомобиль благодаря его компактности и в то же время вместительности, хорошим возможностям для перевозки грузов, путешествий и поездок по разным дорогам, подчеркнули авторы исследования. Каждый третий владелец Lada Granta минимум раз в месяц выезжает на своем авто на грунтовые дороги «разной степени проходимости».

Осенью 2021 года агентство «Автостат» составило собственный портрет владельца Lada Granta. По данным аналитиков агентства, абсолютное большинство (более 70 процентов) владельцев Granta - мужчины. В основном это люди в возрастных группах 33-38 лет и 58-63 года. При этом подержанные Lada Granta чаще всего покупали мужчины и женщины в возрасте 33-35 лет.

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Чаще всего эту модель покупали жители Москвы, Тольятти, Санкт-Петербурга, Самары и Казани.