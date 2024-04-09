В Братске полицейские наказали участников странного автопробега

Полиция Братска установила личности участников необычного автопробега, которые обклеили свои автомобили нецензурными надписями и проехались колонной по Центральному району города. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Иркутской области.

«Сотрудники МУ МВД России «Братское» установили нарушителей. Ими оказались семеро молодых людей в возрасте от 18 до 22 лет. В подразделении полиции они рассказали, что просто хотели пошутить», - говорится в публикации.

Отмечается, что автопробег сняли на видео очевидцы. Впоследствии ролики распространились в соцсети, ими заинтересовалась полиция. На нарушителей составили протоколы по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (управление ТС с наклеенными на стекла цветными пленками). Также на пятерых участников автопробега завели административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

До этого в Махачкале водителю Lada пришел штраф за ковыряние в носу, теперь он пытается его обжаловать. Отмечается, что дорожная камера посчитала, что мужчина за рулем разговаривал по телефону во время поездки. Однако водитель утверждает, что он ковырялся в носу. Теперь мужчина хочет обжаловать штраф в размере 1,5 тыс. рублей.