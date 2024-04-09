Toyota 4Runner выйдет на рынок в экстремальном исполнении Trailhunter

Toyota готовит к выпуску новую версию 4Runner под названием Trailhunter, нацеленную на поклонников внедорожного вождения. Эта модель следует за аналогичными версиями для Tundra и Tacoma, подчеркивая стремление Toyota обеспечить автолюбителей надежными автомобилями для исследования труднопроходимых местностей, пишет 32CARS.RU.

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Ожидается, что Trailhunter будет оснащен гибридным двигателем i-Force Max, который обладает мощностью 326 лошадиных сил и крутящим моментом 630 Нм, что должно обеспечить высокие внедорожные характеристики. Ключевыми особенностями 4Runner Trailhunter станут улучшенные подвеска от Old Man Emu, шины R/T 33 дюйма и увеличенный клиренс. Toyota также сотрудничает с ARB для разработки эксклюзивных аксессуаров, включая укрепленные бамперы и крюки для буксировки.

Внешний вид новинки будет напоминать дизайн Tacoma, с угловатыми формами и обновленным задним стеклом. Полная информация о 4Runner Trailhunter будет раскрыта завтра, и ожидается, что модель 2025 года принесет значительные обновления для серии, начиная с 2010 года.