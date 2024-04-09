Maserati представила новый электрический спорткар Folgore

Maserati в очередной раз волнует умы своих фанатов, предваряя дебют новейшего дополнения к своему арсеналу электрических спортивных машин. Со слоганом «Рожденный из грома», бренд обещает эпическое разоблачение 15 апреля, подогревая ожидания коротким, но заманчивым видео-анонсом в соцсетях. Представленный логотип Maserati и символика Folgore, что в переводе с итальянского означает «молния», подыгрывает антуражу загадочности и предвкушения нового продукта, пишет 32CARS.RU.

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Электрические версии моделей GranTurismo и Grecale уже украсили линейку Folgore, но аудитория в предвкушении «нечего-то большего». Хотя есть предположения об электрической версии GranCabrio, широкая публика ожидает открытия совершенно новой модели. Maserati уже заявлял о своих намерениях разрабатывать электрические автомобили, начиная с 2020 года и обещания электрической версии MC20 к 2025 году.

Теперь, кажется, пришло время для этих планов оживить. Сотрудничая с Alfa Romeo и ее 33 Stradale, новый электромобиль от Maserati может предложить более 740 л.с., благодаря тройному электродвигателю. Учитывая, что GranTurismo Folgore уже впечатляет своей мощностью в 751 л.с., ожидания от новинки высоки.

По словам Давиде Грассо, руководителя Maserati, марка стремится переопределить понятие электрических спортивных автомобилей, обещая выдающиеся характеристики и управляемость. Так что мир лишь на неделю отстоит от того, чтобы узнать, как именно Maserati планирует изменить ландшафт электромобильной индустрии.